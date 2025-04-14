Почти 600 гостей отметили День космонавтики в парках Реутова

«Центральный парк» Реутова в День космонавтики стал местом притяжения для сотен жителей и гостей. Около 600 человек — дети, родители и просто увлеченные космосом горожане — приняли участие в фестивале «Космические чудеса», организованном в честь легендарного полета Юрия Гагарина в космическое пространство. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Праздник превратил парк в настоящую лабораторию космических открытий. Гости отправились в виртуальное путешествие по звездам в мобильном планетарии, увидели выставку детских рисунков с изображением далеких галактик и даже попробовали себя в роли конструкторов межпланетных кораблей на мастер-классах по программированию. Особый восторг у ребят вызвали «Космические эксперименты», где они наблюдали за удивительными физическими и химическими явлениями, раскрывающими тайны Вселенной.

Спортивные эстафеты с космической тематикой и творческие мастер-классы подарили участникам не только яркие эмоции, но и новые знания.

Фестиваль стал еще одним подтверждением статуса Реутова как наукограда, где бережно хранят традиции отечественной космонавтики и вдохновляют новое поколение на научные свершения.

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