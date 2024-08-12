Почти 3 тыс гостей посетили гастрофестиваль «День варенья» в усадьбе «Мураново»

Прошедший 10 и 11 августа гастрономический фестиваль «День варенья» в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» округа Пушкинский посетили около 3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль «День варенья» прошел уже 12-й раз. Он призван сохранить дух традиций мурановской усадьбы, где было принято в конце лета варить варенье на открытом воздух. Фрукты и ягоды для заготовок на зиму собирали в местных садах и окрестных лесах.

Гости фестиваля приняли участие в мастер-классах по варке варенья, а также путем голосования выбрали самый вкусный десерт. Процесс приготовления варенья сопровождался живой музыкой и диджей-сетами. В концертной программе «Праздник русского романса» приняли участие Владимир Герц и музыканты-лауреаты международных конкурсов. А в воскресенье посетители усадьбы могли услышать диджей сет от потомка Ф. И. Тютчева Василия Евгеньевича Бегинина.

Культурно-просветительскую программу фестиваля составили выставки, экскурсии, усадебный квест, книжная ярмарка и творческие мастер-классы для взрослых и детей.

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