Почта Деда Мороза открылась в Ядроминском Доме культуры в Истре

Открытие почты в Ядроминском Доме культуры стало настоящим праздником в преддверии Нового года. Каждый участник этого радостного события смог написать письмо с заветными желаниями и опустить его в специальный ящик для Деда Мороза.

Напомним, почта также уже работает в Глебовском Доме культуры.

Следующий в очереди — Новопетровский Дом культуры. Почта здесь откроется 18 декабря в 18:00. И Рождественский ДК. Здесь открытие запланировано на 21 декабря в 13:00.

Отправить письмо Деду Морозу через волшебные ящики в Домах культуры могут дети всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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