«Почему я встреваю в какую-то фигню?»: Мбаппе толкнул Самойлову в Париже

Бизнесвумен и пока еще жена рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) Оксана Самойлова принимает участие в мероприятиях в рамках недели моды в Париже. Ее пребывание в столице Франции омрачил неприятный инцидент, сообщает Mash .

Самойлова выходила из отеля, когда увидела толпу журналистов и расплылась в улыбке. В это время сзади шел нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.

Футболист явно был не рад повышенному вниманию. Он натянул бейсболку на глаза и грубо толкнул плечом бизнесвумен, чтобы быстрее пройти мимо журналистов.

«Почему я всегда встреваю в какую-то фигню?! Это очень смешно», — отреагировала на инцидент Самойлова в социальных сетях.

Реакция у подписчиков была разная. Кто-то решил, что в поступке спортсмена нет ничего страшного, а другие уверены — Самойлова специально встала на пути Мбаппе ради хайпа. На ситуацию также отреагировала бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка. Мария Погребняк призвала отменить Мбаппе.

Самойлова отдыхает в Париже, пока в России идет бракоразводный процесс с Джиганом. 1 апреля суд Москвы рассмотрит по существу иск рэпера к супруге о признании брачного договора недействительным. Артист считает, что подписывал его, находясь в уязвимом состоянии.

