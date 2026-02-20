Что будет с брачным договором? Иск Джигана к Самойловой рассмотрят 1 апреля

Суд Москвы 1 апреля рассмотрит по существу иск Дениса Устименко-Вайнштейна, известного как Джиган, направленный на признание брачного договора с Оксаной Самойловой недействительным, сообщает РИА Новости .

20 февраля состоялось предварительное слушание по этому делу. Джиган и Самойлова на пришли на него, но их интересы представляли адвокаты.

В условиях брачного договора прописано, что все совместно нажитое имущество после развода должно достаться Самойловой. Защита Джигана ранее заявляла, что он находился «в уязвимом состоянии» при подписании документа, принимал лекарства и якобы не осознавал последствий.

Если суд встанет на сторону Джигана, то брачный договор могут признать недействительным. Однако, если документ будет признан действительным, то при разводе рэпер может потерять активы общей стоимостью более 400 миллионов рублей.

