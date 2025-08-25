Победительница шоу «Голос Шатуры» записала песню при поддержке хип-хоп группы

У обладательницы самого чувственного тембра Шатуры появился сценический псевдоним Kary K. Специально для нее была написана композиция «Крылья» , передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Я люблю песни, имеющие смысл, переживаю каждую строчку. Важно донести до слушателя эмоцию. Эта песня про высокие чувства, про большую и чистую любовь. Для любого человека важно встретить свою истинную любовь, чтобы раз и навсегда, чтобы до мурашек по коже, чтобы до бабочек в животе… чтобы раствориться друг в друге и стать одним целым. Я верю, что такое бывает», — поделилась Карина.

Карина мечтает спеть дуэтом с Мари Краймбрери, Полиной Гагариной или Ириной Дубцовой.

В субботу, 23 августа, Карина отмечает день рождения. Свой праздник она встретила в Калининграде. Поездка стала призом проекта «Голос Шатуры» от администрации округа.

«Поздравляем и желаем нашей Kary K исполнения творческой мечты и той самой любви, о которой она спела», — отметили организаторы конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.