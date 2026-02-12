Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, прибыл на очередное заседание суда по делу об ограблении в бане в Наро-Фоминске. Перед тем, как зайти внутрь здания, он подал милостыню сидящей рядом пожилой женщине, сообщает РЕН ТВ .

В Сети появились кадры с места событий. Судя по видео, Гуф шел к зданию суда, но остановился возле бабушки, которая сидела рядом со входом. Он протянул женщине купюры. Та поблагодарила рэпера и пожелала ему здоровья. После этого музыкант проследовал дальше.

12 февраля проходит закрытое заседание суда по делу об ограблении в бане в Наро-Фоминске, фигурантом которого является Долматов. В четверг должно запрашиваться наказание для обвиняемых. При этом потерпевший не явился на заседание.

По данным следствия, 23 октября 2024 года в банно-оздоровительном комплексе в Наро-Фоминском городском округе в ходе возникшей ссоры с потерпевшим Алексей Долматов и Гарик Саруханян совершили кражу его мобильного телефона. Фигурантам инкриминировали грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия (пп «а», «г» части 2 статьи 161 УК РФ).

Гуф не признал вину в краже.

