Пластический спектакль «Наваждение»: истории любви, рассказанные языком танца

Чемпионы по художественной гимнастике, спортивным бальным танцам и ведущие артисты балета исполнили в постановке роли Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, Айседоры Дункан и Сергея Есенина, Коко Шанель и Игоря Стравинского и других легендарных пар.

«Наваждение» — это пластическое воплощение самой сути творческого огня, материализовавшее порывы души и стирающее грани между формами искусства. Танец, художественная гимнастика, балет, музыка, поэзия, драматическая игра исполнителей здесь соединились в единое полотно, позволившее рассказать о рождении любви и страсти, разлуке и преданности.

Художественным руководителем спектакля выступила выдающийся тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, режиссером — чемпионка Европы по художественной гимнастике, актриса и хореограф Зарина Мухитдинова.

«Мои ученицы всегда были не только талантливыми гимнастками, но и знающими, ищущими детьми, которых я приучала к искусству, к культуре. И вот сейчас Зарина Мухитдинова нашла такую историю, синтез разных стран и эпох. Это великолепные истории любви людей, которые дополнили друг друга. И в каждой из них свой отпечаток оставил русский след, питавший их гениальность. Россия — страна исключительных талантов, страна многовековой истории и духовности, которая всегда была, есть и будет опорой для всех нас. Мы нашли связь русских и иностранных гениев и раскрыли ее в „Наваждении“ через гармонию художественной гимнастики, танцев и проникновенного драматического искусства», — говорит Ирина Винер.

Спектакль состоит из семи новелл, каждая из которых — история одной пары. Через танец, музыку и короткие монологи герои рассказывают о сути творчества, поиске вдохновения, своих отношениях.

«Этот спектакль о том, что любовь не признает границ, о том, что для нее нет ни расстояний, ни запретов, о том, что все равны и могут найти друг друга волею Творца. Идея сделать спектакль про великих женщин у меня возникла благодаря Ирине Александровне Винер. Глядя на нее, я пошла в актерскую профессию, чтобы потом исполнить когда-нибудь свою мечту. Все героини здесь одинаково дороги мне: все они для меня являются большим примером», — говорит режиссер Зарина Мухитдинова.

На сцене ожил дух начала XX века с его стремительными переменами и рождением величайших гениев во всех сферах искусства, чьи судьбы определил этот сложный исторический период.

Одним из главных компонентов волшебства, в котором сплелись танец, гимнастика, поэзия и драма, стала музыка. Каждый танец сопровождали композиции, которые наиболее точно передают характер пары: «Padam… padam» Эдит Пиаф, «Libertango» Астора Пьяццоллы и другие.

Языком хореографии исполнители смогли передать полет и падение, дерзость и робость, молчаливую поддержку и любовь, которая преодолевает любые преграды. Все на сцене в этот вечер дышало в едином ритме, говоря на языке, который не нуждается в словах.