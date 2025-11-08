сегодня в 17:21

Певцы Джарахов и Mona уже месяц болеют тяжелой формой пневмонии

Певцы Эльдар Джарахов и Mona (Дарья Кустовская) заболели пневмонией. Они плохо себя чувствуют и лечатся на протяжении уже почти месяца, сообщает Baza .

У Джарахова на протяжении двух недель по ночам был кашель. Выяснилось, что он заболел тяжелой односторонней пневмонией. Из-за недуга у блогера и певца, предположительно, начал скакать уровень сахара.

Рэпер вместе с девушкой, певицей Mona, думают, что заболели ковидом. У Кустовской, предположительно,/ нашли пневмонию, синусит и гайморит.

Артисты лежат под капельницами. Они лечатся практически месяц.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.