Певцу Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта в Москве

Певец Владимир Кузьмин почувствовал себя плохо после концерта в столице, сообщает SHOT .

В четверг 70-летний певец выступал в клубе «Академ джаз». Сразу после окончания выступления артист пожаловался на ухудшение состояния, ему оперативно вызвали врачей.

На сегодня у Кузьмина был запланирован еще один концерт в том же клубе, но его отменили.

В феврале 2024 у Кузьмина случился приступ стенокардии дома в Москве — тогда он с трудом говорил и жаловался на боли в сердце.

