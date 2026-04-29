Певицу Ларису Долину выписали из больницы после сообщений о проблемах со спиной

Певицу Ларису Долину выписали из больницы, куда она попала накануне из-за резкого ухудшения самочувствия. По данным источников РЕН ТВ , госпитализация потребовалась из-за серьезных проблем со спиной.

Врачи, предположительно, обнаружили у певицы грыжу межпозвоночных дисков, ишиалгию и радикулопатию.

Из-за вероятных сильных болей Долина не смогла приехать на показ дизайнера Джемала Махмудова. Предполагалось, что певица станет главной звездой вечера.

Вечером 28 апреля Долиной стало плохо в ее квартире в Москве. Она вызвала скорую помощь из-за, предположительно, боли в спине, отдающей в ноги. Артистка несколько часов лежала в кровати и не могла встать.

