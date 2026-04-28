Не может встать: Лариса Долина экстренно вызвала скорую помощь
Ларисе Долиной понадобилась помощь врачей из-за болей в спине
Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости
Народной артистке России Ларисе Долиной резко стало плохо в ее московской квартире. 70-летняя певица была вынуждена вызвать скорую помощь, сообщает Mash.
По предварительным данным, Долина почувствовала невыносимую боль в спине, которая отдает в ноги. Несколько часов она лежит на кровати и не может встать.
Официально певица или ее представители эту информацию не комментировали.
Последний год принес Долиной много переживаний из-за мошенников, которые обманули ее с квартирой. В итоге певица лишилась элитного жилья. Многие прогнозировали, что артистка уйдет со сцены после скандала, но она продолжает активно выступать.
