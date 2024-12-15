Певице Даже Дошик грозит налоговая проверка из-за нарушения закона

Тиктокершу и певицу Дарью Перову, более известную как Даша Дошик, заподозрили в нарушении российского закона по уплате налогов из-за того, что она устраивает свои выступления через стороннее лицо — ассистентку, пишет Mash .

23-летняя певица является гражданкой Казахстана, но в России все равно выступает. Правда, незаконно. Дошик не легализовала бизнес, концерты ей помогает организовывать ассистентка.

Уже известно, что у ассистентки исполнительницы есть зарегистрированное ИП с упрощенной системой налогообложения. Общественники считают, что таким образом Дошик обходит закон и платит вместо 30% налогов со своих доходов всего 6%. Одно выступление артистки оценивается в 1,7 млн рублей.

В настоящее время певице грозит административная ответственность. Если проверка покажет, что сумма неуплаченных налогов по итогу трех лет превышает 2,7 млн рублей, то в отношении нее могут возбудить уже уголовное дело.

Ранее арестованная за нарушение налогового законодательства блогерша Елена Блиновская обратилась в Верховный суд России с просьбой снизить ее долг по налогам, который уже достигает 1,2 млрд рублей.