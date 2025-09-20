сегодня в 21:22

Певица Vassy не выступит на конкурсе «Интервидение»

Певица Vassy, которая должна была представлять США на конкурсе «Интервидение», не сможет выступить, передает корреспондент РИАМО.

Организаторы конкурса сообщили, что, к сожалению, по независимым причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица Vassy не сможет выступить в рамках конкурсной программы.

«Грустно, когда политика пытается вмешиваться в мир, который принадлежит искусству», - отметили организаторы.

Однако США остаются полноправными участниками «Интервидения» и будут представлены в составе международного жюри.

Васси (Vassy) — сценический псевдоним австралийской певицы, автора песен и музыкального продюсера Василики Карагиоргос.

Финал конкурса стартовал в субботу вечером в Москве. Он проходит на концертной площадке «Live Арена». В событии принимают участие представители 23 стран.