Финал «Интервидения-2025» стартовал в Москве

сегодня в 20:40

Финал музыкального конкурса «Интервидение-2025» стартовал в столице вечером в субботу, передает корреспондент РИАМО.

Событие проходит на концертной площадке «Live Арена». Концерт открыли Дима Билан и Полина Гагарина. Они исполнили песню «На заре».

Между тем телеведущая Яна Чурикова рассказала, как жюри будет голосовать на конкурсе «Интервидение».

По ее словам, голосование пройдет через систему ранжирования, разработанную математиком Фуадом Алескеровым. Она предполагает, что ранги участников будут переведены в баллы. Это позволит объективно и справедливо определить победителя.

В конкурсе принимают участие представители 23 стран. Россию представляет певец Ярослав Дронов (SHAMAN).