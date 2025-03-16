Певица Наташа Королева должна за коммуналку почти 138 тыс рублей

Певица Наташа Королева должна за услуги ЖКХ почти 138 тыс. рублей. Артистка не платит за коммуналку в квартирах на улицах Мосфильмовской и Новом Арбате, сообщает SHOT .

Королевой принадлежат три квартиры на Новом Арбате. Площадь одной 51,4 квадратных метра, второй — 68,3, третьей — 98,3 «квадратов».

Стоимость таких квартир — примерно 37 млн, 49 млн и 70,8 млн рублей. Артистка не вносила плату за услуги ЖКХ на протяжении двух месяцев. Ей нужно выплатить за них почти 100 тыс. рублей.

Также у Наташи Королевой есть квартира на улице Мосфильмовской в жилом комплексе «Воробьевы горы» в районе Раменки. За капитальный ремонт и услуги ЖКХ артистка должна заплатить около 35 тыс. рублей.

В этом же месте у Королевой есть нежилое помещение, площадь которого 155 квадратных метра, а цена его составляет 32,3 млн рублей. Еще у певицы есть парковочное место. Оно стоит 2,5 млн рублей.

Ранее блогер Настя Ивлеева погасила 30 млн рублей долга в ФНС.