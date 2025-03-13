Настя Ивлеева заплатила 30 млн рублей долга налоговой службе
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Телеведущая и блогер Настя Ивлеева погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) РФ, всего она выплатила 30 млн рублей налогов, сообщает Инфо24.
Долг Ивлеевой по налогу на имущество составлял почти 30 млн рублей. Сначала блогер заплатила 5 млн рублей, а затем внесла оставшуюся сумму. Это случилось неделю назад.
В материале отмечается, что суд обязал экс-звезду телешоу «Орел и решка» выплатить 1,4 млн рублей за испорченные ароматизаторы для напитков, которые производит ее компания «Коленки пчелы», еще 7 млн рублей она должна за просроченную аренду помещения, где хотела открыть бар.
Кроме того, суд назначил Ивлеевой штраф в 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии в соцсетях.