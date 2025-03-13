Настя Ивлеева заплатила 30 млн рублей долга налоговой службе

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) РФ, всего она выплатила 30 млн рублей налогов, сообщает Инфо24 .

Долг Ивлеевой по налогу на имущество составлял почти 30 млн рублей. Сначала блогер заплатила 5 млн рублей, а затем внесла оставшуюся сумму. Это случилось неделю назад.

В материале отмечается, что суд обязал экс-звезду телешоу «Орел и решка» выплатить 1,4 млн рублей за испорченные ароматизаторы для напитков, которые производит ее компания «Коленки пчелы», еще 7 млн рублей она должна за просроченную аренду помещения, где хотела открыть бар.

Кроме того, суд назначил Ивлеевой штраф в 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии в соцсетях.