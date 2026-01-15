Певица МакSим готова выступить в честь 23 Февраля за «дошираки» и 4 млн рублей

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, согласилась на райдер с лапшой быстрого приготовления и гонораром всего в 4 млн рублей ради выступления в честь 23 Февраля, сообщает Mash .

Звезда в честь праздника снизила стоимость своего выступления на 500 тыс. рублей. Она готова выступать 45 минут всего за 4 млн рублей. Ценник может быть выше — это зависит от локации. Если придется выезжать за границу, то певица просит на 2 млн рублей больше.

В райдере артистка просит предоставить ей перелет бизнес-классом, люксовый номер в пятизвездочной гостинице и суточные в размере 15 тыс. рублей. Вместе с ней летит команда из 12 человек, им нужны билеты эконом-класса.

За два часа до сборов МакSим пьет кофе. Ей нужно подать 2 рафа и 2 капучино на фисташковом молоке. Из еды на столе должны быть несколько пачек лапши быстрого приготовления, овощные и мясные нарезки, банка варенья. Обязательно наличие Wi-Fi с названием «Максим» в гримерке. При этом Абросимова запретила алкоголь и кальяны.

Между тем народной артистки РФ Ларисы Долиной запланировано 7 концертов в первом полугодии 2026 года, среди которых ни одного большого сольного выступления. Это следует из графика выступлений исполнительницы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.