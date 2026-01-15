Долина даст семь концертов в первой половине 2026 года

На первое полугодие 2026 года у певицы Ларисы Долиной запланировано 7 концертов, среди которых ни одного большого сольного выступления, следует из графика выступлений артистки, сообщает РИА Новости .

В частности, впервые в 2026 году певица выступит со своими музыкантами, коллективом «Долина Band», в столичном баре Petter 27 января.

При этом выступление народной артистки России, певицы Ларисы Долиной под названием «Юбилей в кругу друзей», которое должно было пройти в петербургском БКЗ «Октябрьский» в феврале, в итоге состоится в ноябре.

Юбилейное мероприятие планировалось на 25 февраля, но в итоге дату выступления изменили и перенесли на 15 ноября.

Долина оказалась в центре скандала после того, как под влиянием мошенников продавала квартиру в Хамовниках матери-одиночке Полине Лурье за 112 млн рублей, но затем через суд сумела аннулировать сделку и вернуть жилье в собственность, при этом оставив добросовестную покупательницу и без недвижимости, и без денег.

Лурье с таким решением не согласилась и обжаловала его в Верховном суде России, который в итоге встал на ее сторону, отменив решение нижестоящей инстанции. Таким образом, Долина лишилась квартиры, но не спешит отдавать новой владелице ключи, хотя свои вещи уже вывезла на склад. Финальной датой передачи ключей назначено 20 января, если в этот день Лурье не сможет попасть в свое жилье, замки могут быть взломаны.

