Певица Лолита ищет богатого мужа на сайте знакомств

Артистка Лолита Милявская заявила, что собирается найти богатого мужа через сайт знакомств. Она надеется связать свою судьбу с миллиардером уровня 94-летнего Руперта Мердока, сообщает Общественная служба новостей .

«Скромная и гениальная женщина ищет себе мужа», — сказала Милявская в выложенном видео.

Если Лолите посчастливится найти вторую половинку и заключить брак, то мужчина станет уже шестым супругом артистки. Также она добавила, что мечтает дать в Москве большой сольный концерт.

Ранее Лолита отменила мероприятия за пределами российской столицы. Это произошло после того, как чуть не сорвался ее концерт в Ярославле.