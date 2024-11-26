Лолита отменила мероприятия за пределами Москвы после попытки срыва ее концерта
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Известная российская эстрадная певица Лолита Милявская до конца года отменила все мероприятия за пределами Москвы. Причиной стала попытка срыва ее концерта в Ярославле, сообщает SHOT.
При этом в пределах МКАД артистка готова отработать несколько мероприятий за день. Выступление Лолиты обойдется заказчикам в 4 млн рублей.
После последних скандалов певица просит организаторов привозить ее на мероприятия на автомобилях марки Mercedes-Benz или Toyota Land Cruiser без музыки и лишних разговоров со спокойным водителем. Также на каждой тусовке должны дежурить бригада скорой помощи, полицейские или сотрудники лицензированного ЧОПа.
Цветы на сцену разрешает выносить только по команде — после популярной композиции «Пошлю его на…». Кроме того, Лолита запретила «необоснованный нагон зрителей».