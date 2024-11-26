Лолита отменила мероприятия за пределами Москвы после попытки срыва ее концерта

Известная российская эстрадная певица Лолита Милявская до конца года отменила все мероприятия за пределами Москвы. Причиной стала попытка срыва ее концерта в Ярославле, сообщает SHOT .

При этом в пределах МКАД артистка готова отработать несколько мероприятий за день. Выступление Лолиты обойдется заказчикам в 4 млн рублей.

После последних скандалов певица просит организаторов привозить ее на мероприятия на автомобилях марки Mercedes-Benz или Toyota Land Cruiser без музыки и лишних разговоров со спокойным водителем. Также на каждой тусовке должны дежурить бригада скорой помощи, полицейские или сотрудники лицензированного ЧОПа.

Цветы на сцену разрешает выносить только по команде — после популярной композиции «Пошлю его на…». Кроме того, Лолита запретила «необоснованный нагон зрителей».