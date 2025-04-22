Певица Долина раскрыла причину, почему ее недолюбливала Пугачева

Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева недолюбливала коллегу Ларису Долину из-за музыкальной композиции «Погода в доме». Об этом звезда сама рассказала в передаче «Легенда» на RTVI .

Песню написал композитор Руслан Горобец. Он на протяжении длительного времени работал музыкальным руководителем группы «Рецитал». В ней в прошлом пела и Пугачева.

Уехавшая из России артистка спрашивала у Горобца, почему он написал композицию не для нее. Но Пугачева с мужчиной на тот момент уже не сотрудничали. Тем не менее, после этой истории народная артистка СССР стала недолюбливать Долину.

Ранее актер Иван Охлобыстин сказал, что возвращение Пугачевой в Россию, если она захочет сделать это, ничего не поменяет.