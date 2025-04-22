Охлобыстин: возможное возвращение Пугачевой в РФ ничего не изменит

Актер Иван Охлобыстин заявил, что возвращение певицы Аллы Пугачевой, если она захочет снова жить в России, в данный момент ничего не поменяет. При этом он отказался критиковать Примадонну, сообщает РИА Новости .

«Приедет или не приедет — ничего сейчас уже не меняет», — отметил артист.

Охлобыстин подчеркнул, что подвергать критике Пугачеву не может, потому что она женщина.

Певица покинула Россию в октябре 2022 года, отправившись в Израиль. За это ее раскритиковали. В ответ исполнительница сказала, что ненависть со стороны людей, которых она «всегда терпеть не могла», — счастье.

Ранее Пугачева обратилась к врагам после своего 76-го дня рождения. Она поблагодарила недоброжелателей за то, что те разукрашивают ее жизнь.