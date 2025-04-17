Пугачева обратилась к своим врагам после 76-го дня рождения

Пугачева поблагодарила своих врагов за то, что они «разукрашивают ее жизнь»

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию и недавно отпраздновавшая свой 76-й день рождения, появилась в социальных сетях вскоре после скромного празднования. Она выразила признательность всем, кто помнил о ее празднике, и отметила, что получила огромное количество поздравлений, сообщает Life.ru .

«Спасибо за sms-ки, за поздравления. Спасибо моим поклонникам и врагам за то, что вы позволяете разукрасить мою жизнь разными красками. Я, конечно, внутри художник. Эта картина меняется постоянно, мне очень интересно, как жизнь ее дальше нарисует», — отметила Примадонна в своем видеобращении.

Практически невозможно не заметить, что на представленных кадрах Пугачеву узнать непросто. Вероятно, певица прибегла к подтяжке средней части лица, блефаропластике и коррекции области скул — устранению мешков под глазами и носослезных борозд.

При разговоре заметны признаки частичного паралича с одной стороны лица: верхняя губа поднимается неестественно вверх и вправо, в то время как нижняя губа выглядит расслабленной. Это может быть результатом неудачной пластической операции или чрезмерного использования ботокса.