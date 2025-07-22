Певица Алсу избавляется от своего последнего бизнеса

Российская певица Алсу спустя 24 года решила ликвидировать концертное агентство ООО «Эксклюзив Арт», которое с 2014 года не приносит прибыли. Последний отчет о работе компании был составлен в 2023 году, сообщает SHOT .

ООО «Эксклюзив Арт» было зарегистрировано 19 июля 2021 года. Спустя всего три дня с момента, как компании исполнилось 24 года, стало известно, что исполнительница хита «Все равно» решила ликвидировать компанию.

Фирма уже 11 лет не приносит певице прибыли. Последний отчет, составленный в 2023 году, зафиксировал убыток в 2,6 млн рублей. В том же году компании заблокировали счета.

На данный момент Алсу занята разводом с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым у нее трое общих детей — две дочери и сын. У супругов возник спор по поводу пентхауса в Лондоне, стоимость которого оценивается примерно в 1,6 млрд рублей.

Ранее адвокат Александр Добровинский отреагировал на распространившуюся в Сети информацию о том, что якобы певица Алсу и ее бывший муж Ян Абрамов заключили мировое соглашение в суде. По его словам, на самом деле Алсу просто отказалась от каких-либо претензий к экс-супругу и отозвала иск. Мирного соглашения пара не подписывала.