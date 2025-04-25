Адвокат Добровинский: Алсу и Ян Абрамов не заключали мировое соглашение в суде

Адвокат Александр Добровинский отреагировал на распространившуюся в Сети информацию о том, что якобы певица Алсу и ее бывший муж Ян Абрамов заключили мировое соглашение в суде. По его словам, на самом деле Алсу просто отказалась от каких-либо претензий к экс-супругу и отозвала иск, пишет РЕН ТВ .

Добровинский пояснил, что Абрамов запретил ему как-либо нападать на Алсу в суде, поэтому он избрал иную тактику: расставил «ловушки» по ходу процесса, в которые певица благополучно попала и в дальнейшем отозвала иск. По его словам, это юридический нонсенс, но не мировое соглашение, как написал ряд СМИ.

«Результат следующий — Алсу отказалась от всех претензий, коих было несметное количество, к Яну Абрамову. <…> Сторона, которая отказалась от иска, никогда не сможет подать иск в другую инстанцию с теми же требованиями. Тема закрыта», — заявил адвокат.

Ранее сообщалось, Алсу подала на развод с Яном Абрамовым весной 2024 года. В августе того же года их благополучно развели, затем начались суды по разделу имущества, в ходе которых певица отказалась от компенсации в 2,5 млрд рублей.