Алсу и Ян Абрамов заключили мировое соглашение в суде
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В Савеловском суде Москвы завершился процесс по разделу имущества между певицей Алсу и ее бывшим мужем Яном Абрамовым. Стороны заключили мировое соглашение, хотя ранее конфликт казался неразрешимым, сообщает Mash.
Как заявил адвокат Александр Добровинский, спор касался активов на сумму свыше 10 млрд рублей, включая элитную недвижимость, автомобили и доли в компаниях.
Изначально певица отказывалась от предложенной компенсации в 2,5 млрд рублей и возможности досудебного урегулирования. Представитель Алсу в суде заявил об отказе от иска.
Этот бракоразводный процесс, продлившийся почти год, стал одним из самых громких в российском шоу-бизнесе. Причиной распада семейной пары могли стать измены предпринимателя. Якобы Абрамов даже начал встречаться с 20-летней «копией Алсу».