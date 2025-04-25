сегодня в 15:09

Алсу и Ян Абрамов заключили мировое соглашение в суде

В Савеловском суде Москвы завершился процесс по разделу имущества между певицей Алсу и ее бывшим мужем Яном Абрамовым. Стороны заключили мировое соглашение, хотя ранее конфликт казался неразрешимым, сообщает Mash .

Как заявил адвокат Александр Добровинский, спор касался активов на сумму свыше 10 млрд рублей, включая элитную недвижимость, автомобили и доли в компаниях.

Изначально певица отказывалась от предложенной компенсации в 2,5 млрд рублей и возможности досудебного урегулирования. Представитель Алсу в суде заявил об отказе от иска.

Этот бракоразводный процесс, продлившийся почти год, стал одним из самых громких в российском шоу-бизнесе. Причиной распада семейной пары могли стать измены предпринимателя. Якобы Абрамов даже начал встречаться с 20-летней «копией Алсу».