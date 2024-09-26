Певец Shaman разводится с женой после 7 лет брака

Артист Ярослав Дронов (Shaman) подает на развод с женой Еленой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

Пара решила развестись, потому что у Дронова слишком плотный рабочий график. У него чрезмерно насыщенный уровень занятости.

Дронов добавил, что у Елены тоже плотный график работы. Из-за этого у них нет времени и возможности выстраивать личные отношения. Решение о разводе было принято обеими сторонами.

«Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — отметил Дронов.

Елена Мартынова — вторая супруга Ярослава Дронова, на которой он женат с 2017 года. С 2012-го по 2016-й он состоял в браке с учительницей пения Мариной Рощупкиной. У них есть дочь Варвара, родившаяся в 2014 году.

Елена Мартынова с 2012 года была сотрудницей рекламного отдела компании USM Holdings Алишера Усманова. С 2018 года работала заместителем гендиректора по стратегическим коммуникациям и продвижению оператора сотовой связи «Мегафон».

Незадолго перед заключением брака с Ярославом Дроновым Елена Мартынова развелась с первым мужем Александром Цыпкиным. Она собиралась уехать жить в Соединенные Штаты, Лос-Анджелес, но встретила свою любовь — Ярослава.

На протяжении последних нескольких лет Елена Мартынова курировала публичный имидж Ярослава Дронова. Она ездила с ним на переговоры в медиахолдинги и на радио. При этом женщина старше певца на 14 лет.

Ранее Shaman вернул в бюджет Ставропольского края 15 млн рублей. Эти деньги ему ранее платили за выступление на День города и края.