Певец SHAMAN рассказал, кто его главный конкурент

За короткий срок Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, стал одним из самых популярных певцов в России. Его концерты собирают полные залы, а песня «Я — русский» стала гимном для многих, включая детей на выпускных. Несмотря на плотный график и востребованность, SHAMAN согласился принять участие в этно-опере Игоря Матвиенко «Князь Владимир», посвященной событиям X века на Руси, сообщает aif.ru .

В этой постановке также выступят известные артисты, такие как Николай Расторгуев и певица Соя. SHAMAN играет главную роль князя Владимира и чувствует большую ответственность за этот образ.

Он поделился, что уже два года активно репетирует и постепенно вживается в роль, считая это большой честью. Презентация оперы запланирована на 5–6 февраля следующего года в Кремле.

Работа с Николаем Расторгуевым для артиста очень важна. SHAMAN отметил, что они часто общаются по телефону после концертов, и отношения у них дружеские. Они часто делятся друг с другом впечатлениями и обсуждают жизнь.

На вопрос о конкурентах на эстраде SHAMAN ответил однозначно.

«Конечно, есть. (Улыбается). Это я сам через десять лет», — заявил певец.