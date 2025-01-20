Певец SHAMAN признался, что в каждой его гримерке висит портрет Владимира Путина

Исполнитель известного хита «Встанем», Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, удивляет своей скромностью в отношении райдера. Он признался, что в его гримерке нет роскошных угощений, сообщает Общественная Служба Новостей .

Певец придерживается простоты и выбирает лишь самое необходимое. В райдере, по словам музыканта, нет никаких блюд или бутербродов, только кофе, чай, ягоды, фрукты.

Тем не менее, у SHAMAN есть особые требования, которые он всегда включает в свой список. Он обязательно указывает, что желает видеть портрет президента Владимира Путина в гримерке.

«И в любой точке страны, куда бы я не приехал с концертом, всегда выполняют эту просьбу», — добавил Дронов.

Также он заметил, что его райдер лишен алкогольных напитков и нездоровой пищи.

Между тем эксперты закончили работу по судебно-медицинской экспертизе после смерти пресс-секретаря российского певца Ярослава Дронова (Shaman), главу пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского.