Завершена судмедэкспертиза после смерти пресс-секретаря певца Shaman

«Экспертиза проведена», — сказал информированный источник.

Коробков-Землянский скончался 9 ноября 2024 года в Москве. Он внезапно начал задыхаться, приехавшие на вызов медики не смогли спасти мужчину. Предварительно, у него произошел инфаркт миокарда. Ему было 40 лет. Он раньше был пресс-секретарем Филиппа Киркорова, а с 2022 года работал с Shaman.

Его похоронили на Троекуровском кладбище в столице.