Певец SHAMAN признался, что уважает и поддерживает деятельность волонтеров

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, посетил проект «Мы будущее. Сила смыслов» в Подмосковье. Он отметил, что уважает и поддерживает деятельность волонтеров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Честно скажу, в школе я не волонтерил, потому что постоянно занимался музыкой. К тому же много болел, учебу часто пропускал, так что большим активистом не был. Но, безусловно, я очень уважаю вашу деятельность, и во всем поддерживаю волонтеров. Вы занимаетесь правильным делом, вижу, что стараетесь от души», — признался SHAMAN.

Во время мероприятия блогер-волонтер из Наро-Фоминска Егор Балев рассказал о проекте «Доброе дело», в рамках которого он с товарищами собирает гумпомощь и отправляет ее в зону СВО, в приграничные и новые регионы РФ. Сейчас Егор запускает проект, который посвящен сохранению исторической памяти, культурных кодов городских округов Подмосковья.

Он предложил артисту принять участие в проекте, поддержать «Волонтеров Подмосковья». Певец сказал, что обязательно приедет в гости к активистам, как только в его плотном гастрольном графике появится окно.

Также исполнитель признался, что песня «Встанем», написанная 2 января 2022 года, была первой патриотического содержания из порядка 200 его композиций.

«Выпустил я ее 23 февраля, а на следующий день началась СВО, и песня тут же была подхвачена людьми. В карьере артиста очень важно, чтобы все совпало — не только образ, голос, песня, музыка, стихи, то, как ты ведешь себя на сцене, но и то, как тебя воспринимают люди», — признался SHAMAN.

Встреча с певцом проходила в Доме правительства Московской области в рамках проекта «Мы будущее. Сила смыслов» — серии паблик-токов, где молодые ребята встречаются с топовыми спикерами и лидерами общественного мнения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

Он подчеркнул, что подмосковные волонтеры — люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ.