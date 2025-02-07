Певец SHAMAN: мне не хватает брутальности

Автор известной песни «Встанем» SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что ему сложно в полной мере вжиться в образ князя Владимира, которого он играет в этноопере Игоря Матвиенко «Князь Владимир», сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, ему приходится каждый раз прикреплять искусственную бороду, чтобы добиться мужественного образа.

«Мне не хватает этой брутальности. А чтобы перевоплотиться в князя, нужна борода. Моя растет плохо и выглядит это жутко потом, жалкое зрелище», — признался артист.

Для роли Владимира Святославовича на Ярослава также надевают специальный парик. Эта роскошная, но искусственная прическа практически неотличима от натуральных волос.

Дронов поделился, что раньше тоже носил длинные волосы, затем у него были дреды, а сейчас артист предпочитает стричься коротко.

Он добавил, что уже второй год исполняет роль великого правителя Руси и открыт для новых предложений и ролей.