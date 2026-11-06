Певец Niletto накопил почти 600 штрафов ГИБДД на 800 тыс рублей

Российский рэп-исполнитель Данил Прытков, выступающий под сценическим псевдонимом Niletto, накопил порядка 600 штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму свыше 800 тыс. рублей. Основная часть постановлений пришлась на американский пикап Ford F-150, приобретенный 35-летним артистом в октябре 2024 года, сообщает Telegram-канал SHOT .

За минувшие два года камеры запечатлели 528 эпизодов нарушений на этом автомобиле. Общая сумма по ним достигла 668 тыс. рублей.

Более половины выписанных штрафов связаны с превышением скоростного режима. Причем в отдельных случаях музыкант разгонял пикап более чем на 80 километров в час быстрее установленного лимита. Дополнительные взыскания водителю начислялись за неправомерную тонировку стекол.

Второе транспортное средство музыканта — раритетный японский автомобиль Nissan Skyline 1992 года выпуска — фигурирует еще в 64 протоколах на сумму 143 тыс. рублей. В основном они выписаны за неоплаченную городскую парковку и превышение скорости. Суммарно на оба автомобиля артиста оформлено 592 штрафа на общую сумму 811 тыс. рублей.

Ранее исполнитель хита «Любимка» оказался в центре общественного скандала из-за высказываний о домашнем насилии в поддержку рэпера Джигана. Музыкант заявил, что подобные темы не следует выносить в публичное поле. Подобная позиция спровоцировала волну критики среди женской аудитории в комментариях, где пользователи призвали бойкотировать творчество певца.

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