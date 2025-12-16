Певец Лев Лещенко пожаловался на проблемы со здоровьем

Российский певец Лев Лещенко сообщил о том, что сильно простудился. Теперь у него возникли проблемы с голосом, сообщает «Абзац» .

«Вы знаете, я сам еле говорю, я простуженный», — пожаловался Лещенко.

До этого в интернете распространялись слухи о скором окончании карьеры Лещенко, ссылаясь на его возраст и накопившиеся болезни. В ноябре появилась информация о его полном отказе от участия в частных выступлениях.

В разговоре с журналистами артист подчеркнул, что пока не планирует уходить со сцены. В ответ на слухи, знаменитый певец отметил, что не испытывает никаких физических проблем.

Он пояснил, что его редкие появления на публике в последнее время связаны с подготовкой к длительному концерту в Кремле, который проходил без перерывов.

