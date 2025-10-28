Не в ближайшее время: Лещенко ответил на вопрос о конце карьеры

Народный артист России Лев Лещенко заявил, что слухи о завершении им карьеры по состоянию здоровья — газетная утка: в ближайшее время он сокращения концертов не планирует, сообщает NEWS.ru .

«У меня все нормально, я продолжаю работать, только сейчас не провожу сольные концерты. Я готовлюсь к большой программе, которая 1 декабря пройдет в Кремле. Вот из-за этого пока не берусь за другие проекты. Ни о каком завершении карьеры в ближайшее время и не думаю. Даже сейчас я нахожусь в студии», — сказал певец.

По сведениям, опубликованным Telegram-каналом Mash, Валерий Лещенко заметно снизил количество выступлений. Утверждается, что причиной стали проблемы со здоровьем исполнителя, в частности, жалобы на затрудненное дыхание и боли в области спины.

В прошлом известный актер Михаил Боярский, удостоенный звания народного артиста России, сообщил о прекращении работы в драматическом амплуа. Артист отметил, что посвятил более 50 лет своей жизни работе в театре и кинематографе.

