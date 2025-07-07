Певец Гоман ответил, откуда черпать жизненные силы и как идти вперед

Победитель конкурса реалити-шоу «Народный артист», певец и автор песен Алексей Гоман выступил хедлайнером на концерте 8 июля в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге ко Дню семьи. Артист рассказал, что помогаем ему двигаться вперед, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Смысл жизни, тыл, дом в самом широком понимании этого слова, надежда на будущее и тот аэродром, с которого ты взлетаешь к своим свершениям. И куда будешь приземляться, когда топливо закончится», — отметил певец.

По мнению Гомана, радости жизни, любовь, семья звучат симфоническим оркестром. Петербург для артиста ассоциируется с историей, грандиозным величием, мостами, красивыми женщинами, бесконечным творчеством с легкой приятной «сумасшедшинкой» и студенческим настроением.

Алексей учился в Северной столице на заочной форме в Санкт-Петербургском государственном университете культуры, в город приезжал только на сессии, но местный молодой творческий дух, как отметил певец, поселился в нем навсегда.

Также Гоман признался, что не мог бы применить слово «кремень» по отношению к себе. По его мнению, силы человеку дает сама жизнь, которая является очень непредсказуемой, удивительной, сочетающей самое прекрасное и самое ужасное. Более того, артист рекомендовал довериться приключениям, которые дает жизнь, проходить ее испытания, уроки, радости, надежды и встречать нужных людей, так как именно они и поддержка близких, поклонников становятся источником силы и позволяют двигаться вперед.