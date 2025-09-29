Певец Гарик Сукачев должен ФНС практически 1 млн рублей
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Певец Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) должен Федеральной налоговой службе 812 тыс. рублей. В случае, если сумма не будет перечислена в ближайшее время, артисту могут заблокировать счета и запретить выезжать за пределы РФ, сообщает SHOT.
Певец в последнее время ездит по России с гастролями. В ближайшие шесть месяцев он даст семь концертов в разных городах.
Следующее выступление запланировано на октябрь в Краснодаре. Однако пока билеты проданы только на 25% мест в зале.
В июле Сукачев приходил на похороны режиссера Александра Митты. Траурная церемония проходила в Центральном доме литераторов в Москве.
