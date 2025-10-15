Песня певицы Валерии прошла отбор на премию Grammy

Певица Валерия может побороться за статуэтку Grammy. Звезда объявила, что ее трек «Исцелю» прошел отборочный этап престижной премии, сообщает РИА Новости .

Радостной новостью артистка поделилась с подписчиками в соцсетях. Дальнейшую судьбу трека решат академики Grammy, которые будут формировать список номинантов.

Певица выразила слова благодарности своей команде. В числе тех, кто трудился над композицией, были сын артистки Артемий, который стал главным идеологом проекта и его исполнительным продюсером, саунд-продюсер и аранжировщик Andy Platon и несколько музыкантов.

Валерия добавила, что произошедшее является большим достижением.

Церемония вручения премии Grammy пройдет 1 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе. Номинанты будут объявлены 7 ноября 2025 года.

В феврале этого года продюсер Иосиф Пригожин заявил, что альбом «Исцелю» будет последним в карьере Валерии. Он утверждал, что артистка собирается покинуть сцену.

