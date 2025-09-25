Первое занятие по блогингу для школьников прошло в Королеве

Юные участники собрались, чтобы познакомиться с основами этого увлекательного и динамичного направления.

В ходе занятия ребята узнали, кто такой блогер и какие технологии он использует в своей деятельности. Основное внимание уделялось целям блогинга, актуальным темам для начинающих авторов, а также важным аспектам законодательства, касающимся ведения блогов. Ребята обсудили различия между блогерами и журналистами, а также моральные и этические вопросы.

Особое внимание было уделено влиянию блогеров на медиасферу и их роли в современном информационном пространстве. Обсуждение вызвало активный интерес и множество вопросов от ребят.

Следующее занятие будет посвящено практике, на котором школьники смогут попробовать создать свой первый осознанный пост. Библиотека № 8 приглашает всех желающих присоединиться к этим увлекательным занятиям и развить свои навыки в блогинге.

Режим работы библиотеки, а также расписание мероприятий вы всегда можете посмотреть н а сайте и на портале МОе Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.