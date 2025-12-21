Первая переводчица «Хоббита» Наталья Рахманова умерла в возрасте 95 лет

21 декабря стало известно, что скончалась первая переводчица на русский язык произведения Джона Рональда Руэла Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно». Ей было 95 лет, сообщает РИА Новости .

Рахманова появилась на свет в Ленинграде 24 ноября 1930 года. С юных лет она изучала французский язык, в школьные годы — немецкий, а в университете освоила английский.

Получив диплом филологического факультета ЛГУ, Рахманова посвятила себя переводу художественной литературы. Ее дебютной публикацией в качестве переводчика стал рассказ Клиффорда Саймака под названием «Однажды на Меркурии», вышедший в 1957 году.

В 1972 году, после знакомства с «Хоббитом», она выполнила перевод двух глав, а в 1976 году ее полный перевод был издан отдельной книгой.

