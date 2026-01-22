Передвижная выставка «Родина в сердце героя» открылась в Волоколамске

Экспозиция включает 46 работ, выполненных в различных техниках — от угля и акварели до скульптуры. Все произведения созданы с натуры или по фотографиям реальных участников специальной военной операции. Авторы стремились выразить поддержку защитникам страны и передать их мужество, долг и любовь к Родине.

На открытии выступили руководители проекта, представители местных и областных депутатских корпусов, а также настоятель храма в селе Ильинское Евфимий Княжев. Заместитель главы Волоколамского округа Елена Филатова отметила, что выставка позволит не только оценить талант художников, но и прочувствовать судьбы героев специальной военной операции.

Художник товарищества «Родина в сердце Героя» Ксения Козлова рассказала о проекте и нарисовала портрет бойца с позывным «Механик» из Волоколамска. Атмосферу мероприятия дополнили выступления местных вокалистов, которые исполнили песни, посвященные защитникам Отечества.

Выставка будет работать в центральной библиотеке Волоколамска до 4 февраля. Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.