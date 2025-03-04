Пенсионеры Петербурга с 1 марта получат 1500 руб на посещение музеев

С 1 марта 2025 года по инициативе губернатора Александра Беглова жители Петербурга серебряного возраста получат сертификат на 1500 руб на покупку билетов в музеи. Стало известно, как и где это можно сделать, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Получить такой сертификат могут мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет с постоянной регистрацией в северной столице. Привязать его можно к «Единой карте петербуржца» и к карте «Серебряный возраст».

Заявление на электронный сертификат можно оформить в любом офисе МФЦ или через «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге». Необходимы будут данные паспорта, СНИЛС, реквизиты ЕКП или карты «Серебряный возраст». Сертификат будет одобрен в течение 7-10 дней после подачи заявления, информация о готовности появится в личном кабинете на портале, также будет отправлено письмо на электронную почту.

В программу войдут 30 музеев. Со списком доступных мест можно ознакомиться на портале, в приложении «Единой карты петербуржца» и на информационных ресурсах Комитета по культуре города.

Приобрести билет с сертификата может только владелец карты. Оплата осуществляется только оффлайн в кассах музеев. Возможность доплатить за билет, если на сертификате недостаточно средств для покупки билета, появится чуть позже.

«Средства электронного сертификата можно потратить только на приобретение билетов в музеи Петербурга», — добавили операторы проекта «Единая карта петербуржца».