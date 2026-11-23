Педагоги домов культуры Московской области приняли участие в областном мастер-классе по народному танцу в ДК «Буревестник» Ленинского округа. Занятие провела руководитель образцового хореографического коллектива «Надежда» Надежда Побединская, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мастер-класс организовали при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Участники разобрали базовые позиции и технику движений, уделили внимание характеру и эмоциональному наполнению народного танца.

«Такие встречи важны для профессионального роста. Они дают возможность освоить новые методики, обменяться опытом и обсудить насущные вопросы. Знания, полученные на мастер-классе, помогут в подготовке новых постановок, а сам формат живого общения заряжает на дальнейшую работу», — подчеркнула заместитель руководителя управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Лариса Лазарева.

В пресс-службе главы округа Станислава Каторова отметили, что встреча прошла в дружеской атмосфере и вызвала у участников интерес к дальнейшему обмену опытом. Организаторы поблагодарили Надежду Побединскую за профессионализм и переданный опыт, а коллективу «Надежда» и участникам пожелали творческих успехов и новых выступлений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.