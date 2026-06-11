Педагог МГИМ имени Шнитке провела мастер-класс в Химках

Мастер-класс преподавателя Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке Оксаны Корнильевой прошел 10 июня в Центральной детской школе искусств Химок. В нем участвовали юные пианисты, их наставники и представители муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В творческой встрече приняли участие учащиеся и педагоги фортепианных отделов, а также директор школы, муниципальный депутат Инна Монастырская. Основное внимание уделили развитию музыкального слуха, формированию правильной постановки руки и подбору репертуара для юных исполнителей.

«Выражаю искреннюю благодарность Оксане Юрьевне Корнильевой за этот глубокий и содержательный мастер-класс. Сегодня мы много говорили о фундаменте — о воспитании слуха и музыкальности ребенка с самых первых занятий, о правильной постановке руки. Это та база, без которой профессиональная жизнь пианиста будет тернистой. Очень важно, что дети и преподаватели имеют возможность получать знания из первых рук от мастеров такого высокого уровня», — отметила Инна Монастырская.

Оксана Корнильева поделилась практическими рекомендациями по подготовке учеников к дальнейшему творческому росту. Участники подробно разобрали технические аспекты, позволяющие избежать зажатости и раскрыть полноту звучания инструмента. Эксперт подчеркнула, что произведение должно соответствовать возможностям ученика и способствовать его эмоциональному развитию.

«Химки всегда славились своей сильной образовательной базой, и привлечение экспертов из ведущих вузов страны подтверждает статус флагмана творческого образования. Поддержка молодых дарований и повышение квалификации педагогов — это инвестиция в будущее культуры», — подчеркнул лидер движения общественной поддержки Николай Томашов.

В школе отметили, что подобные встречи с известными деятелями искусства проходят регулярно и помогают учреждению сохранять высокие позиции в рейтинге лучших школ страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.