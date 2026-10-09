Парки Воскресенска проведут мастер-классы и интерактивные программы

Жители и гости Воскресенска смогут посетить творческие занятия, экскурсии и игровые программы в парках с 12 по 18 октября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парки Воскресенска подготовили мероприятия на 12–18 октября 2026 года. В парке усадьбы Кривякино детей ждут игровые программы на главной площади, мастер-классы и познавательные беседы в павильоне мастер-классов. Для участников клуба «Активное долголетие» (55+) пройдут занятия по северной ходьбе с преподавателем.

Взрослые и дети старше 12 лет могут записаться на экскурсию «Жемчужина Воскресенска» (12+). Участникам расскажут об уникальной восьмилучевой системе, судьбах владельцев и обитателей усадьбы, союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделке, благодаря которой усадьбой завладели купцы.

По предварительной записи также доступны интерактивные программы с мастер-классом «Кот ученый свои мне сказки говорил» и «Барышня-матрешка», интерактивная экскурсия по парку «Гимназия в Кривякино» и квест «Птичьи суперспособности» (6+).

Запись на программы и экскурсии — по телефону +7 (985) 698-68-81. Билеты на все действующие выставки, экскурсии и мастер-классы можно приобрести онлайн: https://clck.ru/3A4XMA.

В парке «Москворецкий» во вторник состоится детская программа «Игровой калейдоскоп». Посетители также смогут сыграть в настольные игры в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме пройдет «Веселая зарядка» для малышей (0+), а также спортивная программа для детей.

В четверг запланированы мастер-класс «Творческая мастерская» и познавательная беседа «А знаете ли вы?» (0+). Дети изготовят поделки из подручных материалов в разных техниках и узнают новое из различных областей знаний.

Мероприятия могут отменить или перенести из-за погоды. Изменения следует уточнять в афишах.

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