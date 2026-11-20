Жители и гости Воскресенска смогут посетить мероприятия в парках усадьбы Кривякино и «Москворецкий» с 23 по 29 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке усадьбы Кривякино для детей подготовили игровую программу на главной площади, мастер-класс и познавательную беседу в павильоне мастер-классов. Участники клуба «Активное долголетие» смогут заняться северной ходьбой с преподавателем.

Экскурсия «Жемчужина Воскресенска» (12+) познакомит с уникальной восьмилучевой системой, судьбами владельцев и обитателей усадьбы, союзом благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделкой, благодаря которой имение получили купцы.

Также пройдут интерактивные программы с мастер-классами (6+): «Прядение — непростое умение», «Барышня-матрешка», «Тайна русского кокошника», «На них все держится», «Изразцовые чудеса», «Машина времени: эпоха неолита» и другие. На экскурсию и программы нужна предварительная запись по телефону +7 (985) 698-68-81. Билеты на выставки, экскурсии и мастер-классы доступны онлайн: https://clck.ru/3A4XMA.

В парке «Москворецкий» во вторник состоятся детская программа «Игровой калейдоскоп» и настольные игры в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме проведут «Веселую зарядку» для малышей (0+), а также спортивную программу для детей.

В четверг дети создадут поделки из подручных материалов на мастер-классе «Творческая мастерская» и узнают новое из разных областей знаний на беседе «А знаете ли вы?» (0+).

Мероприятия могут отменить или перенести из-за погоды.

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