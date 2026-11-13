Парки Воскресенска проведут экскурсии, игровые программы и мастер-классы

Жители и гости Воскресенска смогут посетить выставки, познавательные и спортивные занятия в парках с 16 по 22 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке усадьбы Кривякино для детей организуют игры на главной площади, мастер-классы и беседы в павильоне мастер-классов. Представление ростовых кукол «Софит» пройдет платно, по предварительной записи. Билеты продаются в кассе парка. Участников «Активного долголетия» ждут занятия северной ходьбой с преподавателем.

Для взрослых и детей старше 12 лет подготовили выставку скульптур Владимира Потлова «Поэтика пространства» и экскурсию «Жемчужина Воскресенска» по предварительной записи. На экскурсии расскажут об уникальной восьмилучевой системе, судьбах владельцев и обитателей усадьбы, союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделке, благодаря которой усадьба перешла купцам.

По предварительной записи пройдут интерактивные программы с мастер-классами (6+): «Прядение — непростое умение», «Барышня-матрешка», «Тайна русского кокошника», «На них все держится», «Изразцовые чудеса», «Машина времени: эпоха неолита» и другие.

Запись на программы и экскурсии — по телефону +7 (985) 698-68-81. Билеты на действующие выставки, экскурсии и мастер-классы доступны онлайн: https://clck.ru/3A4XMA.

В парке «Москворецкий» во вторник состоятся детская программа «Игровой калейдоскоп» и настольные игры в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме пройдет «Веселая зарядка» для малышей (0+), также запланирована спортивная программа для детей.

В четверг состоятся мастер-класс «Творческая мастерская» и познавательная беседа «А знаете ли вы?» (0+). Дети изготовят поделки из подручных материалов в разных техниках, а на беседе узнают новое из различных областей знаний.

Мероприятия могут отменить или перенести из-за погоды. Изменения будут отражены в афишах.

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