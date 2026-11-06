Парки Воскресенска проведут экскурсии и творческие мастерские

Парки усадьбы Кривякино и «Москворецкий» подготовили для жителей и гостей Воскресенска экскурсии, игры и мастер-классы с 9 по 15 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке усадьбы Кривякино для детей проведут игровую программу на главной площади, мастер-классы и познавательные беседы в павильоне мастер-классов. Участников клуба «Активное долголетие» ждут занятия по северной ходьбе с преподавателем. В лабиринте пройдут занятия по рубке шашкой «Казарла» (12+).

Экскурсия «Жемчужина Воскресенска» (12+) познакомит с уникальной восьмилучевой системой, судьбами владельцев и обитателей усадьбы. Участникам расскажут о союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделке, благодаря которой усадьбой завладели купцы.

Также запланированы интерактивные программы с мастер-классами «Кот ученый свои мне сказки говорил», «Барышня-матрешка», программа «Древний мир» и другие (6+). Для посещения экскурсий и интерактивных программ нужна предварительная запись по телефону +7 (985) 698-68-81. Билеты на действующие выставки, экскурсии и мастер-классы можно приобрести онлайн: https://clck.ru/3A4XMA.

В парке «Москворецкий» во вторник состоится детская программа «Игровой калейдоскоп». Посетители также смогут поиграть в настольные игры в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме проведут «Веселую зарядку» для малышей (0+), а также спортивную программу для детей.

В четверг пройдут мастер-класс «Творческая мастерская» и познавательная беседа «А знаете ли вы?» (0+). Дети изготовят поделки из подручных материалов в разных техниках и узнают новое из различных областей знаний.

Мероприятия могут отменить или перенести из-за погоды. Изменения будут отражены в афишах.

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