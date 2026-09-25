Парки Воскресенска проведут экскурсии и мастер-классы с 28 сентября

Парки Воскресенска проведут с 28 сентября по 4 октября 2026 года экскурсии, мастер-классы и занятия для детей и взрослых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке усадьбы Кривякино для детей проведут игровую программу на главной площади, мастер-классы и познавательные беседы в павильоне (12+). В лабиринте состоятся занятия по рубке шашкой «Казарла» для посетителей старше 12 лет, а для участников клуба «Активное долголетие» — занятия по северной ходьбе с преподавателем.

На экскурсии «Жемчужина Воскресенска» (12+) расскажут о восьмилучевой системе, судьбах владельцев и обитателей усадьбы, союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и сделке, после которой усадьба перешла к купцам. Также по предварительной записи пройдут программы с мастер-классами «Кот ученый свои мне сказки говорил» и «Барышня-матрешка», экскурсия «Гимназия в Кривякино» и квест «Птичьи суперспособности» (6+). Запись — по телефону +7 (985) 698-68-81. Билеты на действующие выставки, экскурсии и мастер-классы можно купить онлайн: https://clck.ru/3A4XMA.

В парке «Москворецкий» во вторник, 29 сентября, пройдет детская программа «Игровой калейдоскоп». В среду на роллердроме проведут «Веселую зарядку» для малышей (0+) и спортивную программу для детей. В четверг состоятся мастер-класс «Творческая мастерская» и познавательная беседа «А знаете ли вы?» (0+). На мастер-классе дети изготовят поделки из подручных материалов в разных техниках. Из-за погоды мероприятия могут отменить или перенести.

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